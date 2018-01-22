США: терроризм отошел на второй план

В пятницу, 19 января, министр обороны США Джим Мэттис (Jim Mattis) представил новую военную стратегию США, которая, по словам чиновников Пентагона, представляет собой программу действий на ближайшие несколько лет и согласно которой американские вооруженные силы переключаются с борьбы против терроризма на противостояние росту военной мощи Китая и России.

Эта новая стратегия очень напоминает — если не по тону, то по своим формулировкам — ту стратегию национальной безопасности, которая была опубликована в декабре и в которой президент Трамп указал на растущую угрозу для США со стороны России и Китая, а также со стороны таких государств-изгоев, как Северная Корея и Иран.



Но в то время как г-н Трамп предпочел прибегнуть к тону предвыборной кампании в момент обнародования своей новой стратегии национальной безопасности — напомнив, к примеру, о строительстве стены вдоль южной границы США с Мексикой — г-н Мэттис решил придерживаться более трезвого и рационального подхода, сделав выбор с пользу более традиционной интеллектуальной основы, присутствовавшей во всех внешнеполитических доктринах предыдущих администраций.



Почерпнув вдохновение в известном высказывании Уинстона Черчилля — единственное, что может быть тяжелее, чем сражаться вместе с союзниками, — это сражаться без них, — г-н Мэттис заявил, что США должны укреплять свои альянсы с другими странами.



«История доказывает, что страны, у которых есть союзники, процветают, — заявил г-н Мэттис, выступая в университете Джона Хопкинса. — Работая параллельно, вместе и посредством наших союзников, которые вносят свой соразмерный вклад, мы можем накопить величайшую силу». (После этого выступления министр обороны Великобритании поспешил сделать заявление, в котором он поддержал слова г-на Мэттиса.)



В отличие от г-на Трампа, который говорил о том, что Россия и Китай «стремятся оспорить влияние, ценности и богатство Америки», не упоминая о вмешательстве России в выборы 2016 года, г-н Мэттис, по всей видимости, обратился непосредственно к России. «Тем, кто захочет угрожать демократическому эксперименту Америки: если вы бросите нам вызов, это станет для вас самым долгим и тяжелым днем», — заявил он.



Стремясь сместить приоритеты вооруженных сил на противостояние России и Китаю после многолетней борьбы с терроризмом, администрация Трампа повторяет многие из тех заявлений, которые делала администрация Обамы, которая, как известно, хотела совершить поворот к Азии после многолетней войны в Ираке. Однако подъем «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ, — прим. ред.), которое провозгласило свой халифат в Ираке и Сирии, положил конец разговорам о повороте к Азии в последние годы президентства г-на Обамы.



Теперь новая администрация тоже хочет отодвинуть борьбу с терроризмом на второй план. Г-н Мэттис назвал рост «глобальной неустойчивости и неопределенности в условиях борьбы между странами за влияние» новой реальностью. Он также объявил о разгроме халифата «Исламского государства» в Ираке и Сирии.



«Мы продолжим вести кампанию против террористов, однако именно конкуренция между сильными державами, а вовсе не терроризм, сегодня является центром внимания стратегии национальной безопасности США», — отметил г-н Мэттис.



США все еще продолжают вести войну в Афганистане, где г-н Трамп уже пообещал не устанавливать никаких сроков вывода американских военных, сражающихся против Талибана. А Американская военная авиация и спецназ продолжают преследовать боевиков, сражающихся на стороне ИГИЛ, «Аль-Каиды» и «Шабаб» (террористические организации, запрещенные на территории РФ, — прим. ред.) на огромной территории, от Сирии до Йемена и Сомали.



Однако по мере роста напряженности вокруг Корейского полуострова на протяжении всего прошлого года представители американской армии и высокопоставленные чиновники оборонного ведомства все чаще говорили о том, что 16 лет борьбы с терроризмом привели к тому, что сегодня США не готовы к масштабной наземной войне между крупными державами.



По словам чиновников Пентагона, необходимость одновременно бороться с террористами и готовиться к возможной войне между крупными державами, ложится дополнительным бременем на вооруженные силы, которые уже работают на пределе своих возможностей. Ситуацию еще больше усугубляет неопределенность, которая окружает бюджет Пентагона с 2011 года, когда были введены обязательные ограничения расходов.



Конгресс не смог принять закон о расходах, и в пятницу, 19 января, федеральное правительство снова оказалось на грани закрытия. В своей речи в пятницу г-н Мэттис выступил с критикой махинаций с бюджетом.



«Как бы ни были тяжелы последние 16 лет, в течение которых мы ведем войну, ни один враг на поле боя не нанес больший ущерб боеготовности американских военных, чем совокупный эффект сокращения расходов на оборону и необходимости в течение 9 из последних 10 лет работать в условиях постоянных резолюций, в результате чего мы впустую тратили огромное количество ценных средств налогоплательщиков», — сказал он.

