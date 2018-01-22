Руслан Щербань хочет вернуть себе банк «Капитал», доведенный при его руководстве до неплатежеспособности

Донецкий бизнесмен Руслан Щербань и принадлежащее ему ООО «Промгаз Украины» подали иск к Национальному банку Украины и Фонду гарантирования вкладов физлиц в Окружной админсуд Киева. Как сообщает «Олигарх», в иске содержатся требования отменить решения НБУ и ФГВФЛ о признании неплатежеспособным, введении временной администрации, отзыве лицензии и ликвидации донецкого АКБ «Капитал», принятых в 2015 году. Рассмотрение иска окружным админсудом Киева назначено на 9 февраля 2018 г.

НБУ признал АКБ «Капитал» неплатежеспособным в июле 2015 года. На тот момент Руслан Щербань был главным акционером банка (прямо и опосредованно владел 35% его акций) и возглавлял его наблюдательный совет. По информации осведомленных источников, основным вкладчиком «Капитала» был бизнесмен из Донецка Михаил Ляшко, который, по данным СМИ, был уголовным авторитетом, известным по прозвищу «Мишаня Косой». Он вложил в банк Руслана Щербаня более 12,5 млн. долларов. Ляшко был убит в Крыму в декабре 2015 года, уже после признания АКБ «Капитал» неплатежеспособным. По данным СМИ, несмотря на такие вложения, за то время, пока во главе банка стоял Руслан Щербань, он был доведен до неплатежеспособности, а средства из него при невыясненных обстоятельствах выводились в ряд структур, к которым мог иметь отношение акционер «Капитала». Уже будучи отнесенным Нацбанком к категории проблемных, АКБ «Капитал» арендовал элитный особняк на Подоле (ул. Борисоглебская) почти за 1 млн гривен в месяц, что, по слухам, было личной инициативой Руслана Щербаня. При этом долг перед Ляшко так и остался непогашенным, и обращение Щербаня с иском в суд может быть связано с тем, что наследники Ляшко требуют от него возврата пропавших средств.

С 20 декабря прошлого года Фонд гарантирования вкладов физических лиц возобновил выплаты гарантированного возмещения (до 200 тыс. гривен) вкладчикам банка «Капитал». Согласно последним данным Фонда, из общей суммы долгов банка перед вкладчиками в размере 370,4 млн гривен в 2015-2016 годах за счет средств ФГВФЛ было погашено 270,5 млн гривен, или 73%.