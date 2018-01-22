Гройсман пояснил, почему упала гривна

В январе 2018 года уменьшился экспорт, в то время, как выплаты за границу и отток валюты продолжаются. Об этом заявил премьер-министра Украины Владимир Гройсман в эфире ICTV.



"Было падение, он (курс гривны – ред.) свободно регулируемый же и зависит от того, например, в январе идет уменьшение экспорта из Украины. Если идет уменьшение экспорта - меньше валюты поступает в Украину, а есть выплаты, которые мы делаем из Украины", - сказал Гройсман.



По его словам, по вышеуказанным причинам возникает определенный дисбаланс, из-за которого и падает курс гривны.



"Но когда все начинает работать абсолютно нормально, когда мы начинаем экспортировать, когда баланс начинаем сохранять, то ситуация уменьшается и все остается в пределах прогнозируемых. В прошлом году было то же самое", - сказал Гройсман.

