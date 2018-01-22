Кабмин назначил членами НАПК Патюка и Мангула

Кабинет министров Украины назначил членами Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Станислава Патюка и Александра Мангула.



Согласно распоряжению Кабмина №30 от 17 января, правительство назначило С.Патюка, а №31 от 17 января – А.Мангула.



С.Патюк является помощником адвоката адвокатского объединения "Патюк и партнеры", а А.Мангул с 2015 года возглавлял Мелитопольскую районную государственную администрацию Запорожской области.

