Лавров озвучил "красную линию" по Донбассу

Россия не позволит миротворческой миссии войти на Донбасс, пока Украина не выполнит Минские договоренности в том порядке, как они указаны в подписанном документе. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сказал в интервью Коммерсанту. "Минск" говорит: амнистия, особый статус и выборы. В ходе работы Контактной группы, "нормандского формата" украинская сторона говорит: давайте наоборот – сначала обеспечим полную безопасность, в частности, выход на границу, а потом будем все это решать.



Мы им все эти годы объясняем, что полный контроль Украины над этой частью границы с Российской Федерацией является последним пунктом минских договоренностей", – сказал Лавров.



Глава МИД РФ настаивает, что у жителей ОРДЛО должен быть статус, который гарантирует русский язык, культуру, "специальные связи с Россией, независимо от того, куда денется киевская власть, что у них будет свой голос при назначении судей, прокуроров и будет своя народная милиция".



"Но когда нам говорят, что мы все сделаем, но сначала надо отдать международным силам весь этот район, чтобы они там "заказывали бал", это не пройдет. Это "красная линия", – отметил Лавров.

