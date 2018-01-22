Собчак собрала подписи для выдвижения в президенты

Ксения Собчак собрала необходимые 100 тысяч подписей для выдвижения в президенты, объявил глава сети ее региональных штабов Тимур Валеев.



Сбор подписей будет продолжен, чтобы иметь 130-140 тысяч на случай отбраковки. По словам Валеева, региональные штабы Собчак столкнулись с массовой «рисовкой» подписей.



«К нам приходили профессиональные сборщики с рисованными подписями и удивлялись, почему мы не хотим их брать, — сказал Валеев. — В некоторых регионах складывалось ощущение, что там вообще никто никогда всерьез голоса не собирал».

РБК



Собчак идет в президенты от партии «Гражданская инициатива», поэтому ей надо собрать только 100 тысяч подписей в свою поддержку. Ранее о завершении сбора подписей объявили Григорий Явлинский («Яблоко») и уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

