Эмма Уотсон и «На пятьдесят оттенков темнее» номинированы на «Золотую малину»

Стали известны претенденты в основных номинациях на антипремию «Золотая малина».



По данным Rotten Tomatoes, на «Золотую малину» за худший фильм номинированы: «Мумия», «Трансформеры: Последний рыцарь», «Эмоджи фильм», «Спасатели Малибу» и «На пятьдесят оттенков темнее».



Исполнители главных ролей в «На пятьдесят оттенков темнее» Джейми Дорнан и Дакота Джонсон могут быть признаны худшим актером и актрисой соответственно.



В категории «худшая актриса» вместе с Джонсон на соискание «Золотой малины» выдвинуты, в числе прочих, Дженнифер Лоуренс («мама!») и Эмма Уотсон («Сфера»).



На «Золотую малину» за худшую мужскую роль претендуют Том Круз («Мумия»), Джонни Депп («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки») и Марк Уолберг сразу за два фильма — «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь».



Обладатели премий «Золотая малина» будут объявлены 3 марта — за день до вручения наград Американской киноакадемии.

