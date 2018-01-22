S&P повысило прогноз цен на нефть

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило прогноз цен на нефть в 2018 году. Об этом говорится в пресс-релизе агентства, пишет Интерфакс-Украина в понедельник, 22 января.



Так, аналитики агентства ожидают, что марка Brent в среднем будет стоить 60 долларов за баррель против ранее предполагавшихся 55 долларов за баррель.



Оценка для марки WTI улучшена до 55 долларов за баррель с 50 долларов за баррель.



Эксперты ожидают, что объем мировых поставок нефти в целом будет соответствовать уровню спроса в первом полугодии 2018 года.



При этом они отмечают, что возможные перебои с поставками будут поддерживать котировки в краткосрочной перспективе.



Прогноз на 2019-2020 годы оставлен без изменения – 55 долларов за баррель.

