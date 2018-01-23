Порошенко: закон о реинтеграции Донбасса не противоречит минским соглашениям

Принятый Верховной Радой закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" не противоречит Минским оглашениям, Киев соблюдает все свои международные обязательства, заявил президент Украины Петр Порошенко.



"Хочу подчеркнуть, что ни дух, ни буква этого закона не противоречат Минским соглашениям, как это хочет представить Москва. В отличие от России, которая ищет любой повод, чтобы их не исполнять, Украина неуклонно соблюдает и будет соблюдать все свои международные обязательства", - заявил он в ходе праздничного собрания по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики в понедельник в Киеве.



Президент Украины отметил, что адресует эти слова присутствующим дипломатам и призвал передать соответствующие месседжи в свои столицы.



П.Порошенко пояснил, что закон по Донбассу фиксирует право Украины на самооборону в соответствии со ст.51 Устава ООН и детализирует механизм его реализации.



В то же время, по словам президента, данный закон подтверждает приоритетность мирному политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе.

