Натали Портман рассказала об угрозах изнасилования

Американская актриса Натали Портман рассказала о том, как получила в 13-летнем возрасте письмо от поклонника с угрозой изнасилования. Этот инцидент произошел после того, как она снялась в картине "Леон". Видео с выступления актрисы было опубликовано на YouTube-канале Newschapl.



Портман также отметила, что после выхода фильма все вокруг обсуждали ее тело.



"На местном радио стали ежедневно считать, сколько времени мне осталось до 18-летия", - отметила актриса, подразумевая возраст, когда официально разрешена половая связь.



В итоге это вынудило ее отказаться от съемок, где предполагались эротические сцены.

