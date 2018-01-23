В НБУ назвали размер долга Украины перед МВФ

Совокупные долговые обязательства Нацбанка и Министерства финансов перед МВФ составляют 12,1 млрд долларов. Об этом сказал заместитель председателя НБУ Олег Чурий, сообщает УНН.



"Обязательства Нацбанка перед МВФ составляют 7,2 млрд долларов, а обязательства Министерства финансов перед МВФ – 4,9 млрд. В общем 12,1 млрд долларов", – сказал Чурий во время информационного дня, посвященного управлению международными резервами Украины.



Как уточнил чиновник, активы Нацбанка составляют 18,8 млрд долларов (те, которые входят в валовый резерв), а обязательства НБУ составляют 9,1 млрд долларов – это кредиты МВФ, находящихся на балансе НБУ, и обязательства перед другими кредиторами (Госказначейством, кредит от Центрального банка Швейцарии и т.д.).



При этом собственные средства НБУ в иностранной валюте составляют почти 9,7 млрд долларов.

