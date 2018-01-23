Украина готова дать жесткий отпор агрессору - Порошенко

Украина в борьбе с агрессором ощущает мощную поддержку международных партнеров и готова дать жесткий отпор в случае попытки наступления, заявил президент страны Петр Порошенко. "Я хочу заявить, что Украина уже готова дать жесткий военный отпор агрессору в случае его попытки пойти в наступление", - заявил П.Порошенко на торжественном собрании по случаю Дня Соборности и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики в понедельник в Киеве.



Он отметил, что в борьбе с агрессором – Российской Федерацией – Украина ощущает "мощную поддержку международных партнеров".



По словам главы государства, это позитивное отличие сегодняшней ситуации от той, которая была 100 лет назад.

