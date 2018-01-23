Страсти по «Минску-2» в Давосе и вообще... (дополнено)

Как недолго музыка играла и недолго фраер танцевал, так и радость патриотов от победы на «оккупантом-агрессором», коим была объявлена Россия, была коротка. И дело не в том, что фракция «Оппоблока» внесла проект постановления о признании закона о реинтеграции Донбасса незаконным, а значит, спикер Андрей Парубий не имеет права подписывать «реинтеграционный» закон и передавать его на подпись президенту, пока оппоблоковский документ не будет рассмотрен в зале под куполом. Это как раз ерунда: подождали бы до февраля, с гневом отбросили писульку зрадныков и начали реинтегрировать Донбасс.



Но ведь главные вопросы в другом: а) позволяет ли Киеву сам закон о реинтеграции вернуть Донбасс? б) позволят ли Киеву что-либо делать самостоятельно по этому закону? в) где, кто и когда позволит Киеву хоть что-то сделать с Донбассом, чтобы обошлось без большой крови?



На первые два вопроса ответ однозначен: «нет», ибо нет у Киева ни сил, ни возможностей, да и сам Донбасс в той его части, где сейчас непризнанные, самопровозглашенные и несогласные с Киевом ДНР с ЛНР, против. А вот третий вопрос – самый интересный, и отвечать на него могут начать уже завтра, 23 января 2018 года, в... Швейцарии, на Всемирном экономическом форуме. Именно там не только запланирована встреча номеров шесть и девять в десятке самых богатых визитеров Форума – президентов США и Украины, которые обсудят проблемы мировой безопасности и, ясное дело, не обойдут стороной Украину и Донбасс. И потому, что девиз форума «Строить общую безопасность в расколотом мире», а Украина как раз расколота, и ее безопасность висит на ниточке. И потому, что в Украине все говорят о мире, в том числе и США, но именно Штаты по воле Дональда Трампа решили осчастливить Украину летальным оружием, чтобы, видимо, мир был покрепче, если как следует начать за него воевать. И потому, что с принятием закона о реинтеграции Донбасса украинские депутаты, ведомые человеком со справкой о «нэгараздах» с головой с раннего детства, в один момент похерили все мировые дипломатические и прочие усилия по умиротворению ситуации в Донбассе. И Россию с Европой, увязанные в рамках «нормандской четверки» и нормандского формата переговоров о мире. И США, которые, конечно, не «нормандцы», но тоже хотели бы ими быть, говорить о мире и требовать выполнения положений «Минских соглашений-2» от 12 февраля 2015 года, уже через 5 дней поддержанных специальной резолюцией Совета безопасности ООН. А Киев, приняв закон о реинтеграции Донбасса и ни разу не упомянув в нем о «Минске-2», получается, наплевал на все эти мировые усилия. Так, по крайней мере, однозначно расценили в Москве, а другие столицы (Берлин, Париж, Вашингтон) решили выяснить, как там с «Минском-2», насколько украинский закон соответствует международному акту.



И все это, повторяю, может случиться в Давосе. А чуть раньше главе МИД Украины Павлу Климкину госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Париже разъяснит, почему это только баран радуется любым новым воротам, а все остальные просто недоумевают.



Киев, напоминаю, дал задний ход. Но хитросделанно – усилиями «Оппоблока». А от имени официальных властей положение о «Минске-2» в новом законе, как всегда, комментировали те, кто вроде бы при власти, но ни за что не отвечает, мало что понимает в предмете комментирования и кого не жалко выбросить на помойку, если что-то пойдет не так, обвинив его в провале. Я имею в виду первого вице-спикера Рады и спецпредставителя президента по урегулированию в Донбассе Ирину Геращенко. Она и назначена в это дело для того, чтобы, повторяю, было на кого свалить провал.



Позиции же других причастных к урегулированию ситуации в Донбассе тоже ясны. Четче всех их высказала, ясное дело, Россия, для которой выполнение «Минска-2» объективно выгоднее всего, ибо переформатирует Украину и может превратить ее если и не в лояльное к России государство, то, как минимум, в нейтральное, а не нынешнее, агрессивно-русофобское. «Минск-2» для России – это вопрос ее безопасности

Можно называть ее децентрализацией, слова «федерализация» все боятся. Но когда нам говорят, что они все это сделают – проведут амнистию, дадут особый статус и организуют выборы, но сначала нужно отдать международным силам весь этот район, чтобы они там «заказывали бал», это не пройдет. Это «красная линия», и все это прекрасно понимают и вбрасывают такие предложения с очень негодными целями – поспекулировать на теме миротворцев», – сказал российский министр

Это очень топорный и в то же время ловкий ход: мол, ну вы же видите, граждане-товарищи, кто там от Киева переговорничает, она же ничего не понимает, что с нее взять, если она не только ополченцев ДНР с ЛНР боится, но и перед Кларой Цеткин в гендерном противостоянии по ночам во сне пасует.И результат соответствующий: в законе о реинтеграции нет ни слова о «Минске-2». Это было условием для того, чтобы расово правильные и упоротые патриоты с мандатами проголосовали за закон. И от имени властей Украины запустили пробный шар: как соседи, «нормандцы», внешние кураторы из-за Атлантики и прочие отнесутся к тому, что Киев в одностороннем порядке всех «убивает» и денонсирует документ, выполнение которого несет им, украинским властям, политическую смерть? Понятно же, что выполнение «Минска-2» – это превращение современной Украины в иное политико-конституционное и государственно-административное образование. В другую децентрализованную страну, в которой центр вынужден будет согласовывать свои действия с регионами. А для нынешнего украинского режима это и есть смерть, потому он, режим, и противится «Минску-2». И хочет, чтобы его западные партнеры его же и поддержали.Киев пока берет паузу. А на первый план вышла Геращенко – понести всякую легкую чушь, отвлечь внимание и попытаться запудрить мозги. Она уже и заявила: «Все разговоры, что он перечеркивает минские договоренности, – это словоблудие и попытки переложить с больной головы на здоровую. ...Закон о реинтеграции не только фиксирует реальность – оккупацию, вводит определенную международную терминологию, как «эффективный контроль», но и направлен на решение ряда гуманитарных вопросов, а следовательно – априори не выбивается из логики мирного урегулирования ситуации на Донбассе». Ну что тут можно сказать? Только повторить: вот для таких заявлений, которые не имеют под собой никакой основы и не несут никакого смысла, кроме лжи, передергиваний, манипуляций и выставления каких-то «маячков» с целью выяснить реакцию окружающих, и держат Ирину, ее однофамильца Антона и братьев Зоряна и Шкиряка в МВД, проплаченных политологов, социологов, экспертов и журналистов, которые создают шизофренический информационный фон. И флер, ширму, словесную дымовую завесу над подлинным положением дел...Позиции же других причастных к урегулированию ситуации в Донбассе тоже ясны. Четче всех их высказала, ясное дело, Россия, для которой выполнение «Минска-2» объективно выгоднее всего, ибо переформатирует Украину и может превратить ее если и не в лояльное к России государство, то, как минимум, в нейтральное, а не нынешнее, агрессивно-русофобское. «Минск-2» для России – это вопрос ее безопасности. И потому в Кремле, по словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, не видят альтернативы «Минску-2», ибо: а) «это единственный согласованный сторонами документ», и игнорирование его «означало бы, наверное, в нынешней ситуации полный крах»; б) «никто не знает, удастся ли согласовать какой-то новый документ» об урегулировании ситуации в Донбассе.Глава МИД России Сергей Лавров высказался еще откровеннее: «Понятно, что это (позиция Киева, который не хочет меняться и рассчитывает на покровительство Запада. – Авт.) сопряжено с ложно понятым чувством собственного престижа и репутации, но такова жизнь. Мы будем добиваться того, чтобы все, что записано в минских договоренностях, выполнялось... Мы будем спокойно и твердо отстаивать пакет, который честный, под которым подписался президент Петр Порошенко и лидеры Донецка и Луганска».Справедливости ради следует также отметить, что Россия допускает все же некую брешь в своей твердокаменной позиции. По словам Лаврова, отказ от выполнения положений «Минска-2» по переформатированию отношений между Киевом, Луганском и Донецком возможен, «если авторы этой идеи уговорят Донецк и Луганск».Но как вы понимаете, не уговорят, потому что Россия же и не даст уговорить. Для нее выполненный «Минск-2» – это, повторяю, вопрос безопасности и покоя на юго-восточных границах, без приближения к ним НАТО или любой другой опасности. И в Киеве или где-либо закрывать глаза на эту российскую объективность – это обманывать себя...В Берлине, Париже и Вашингтоне позиция по «Минску-2» тоже, казалось бы, твердокаменная – его нужно выполнять. Но коллективный Запад уже вроде бы согласен «разбавить» или усилить документ идеей миротворцев, которые типа могут помочь выполнить соглашение, разведя по углам противоборствующие силы. Но этот вариант опять же неприемлем для России до тех пор, пока Запад будет считать ее не гарантом «Минска-2», как записано в соглашении, а стороной конфликта и на этом основании требовать, чтобы «Москва выполнила «Минск-2», не претендовала на участие в миротворческой операции и позволила Украине и Западу разобраться с «ватой» и «сепарами» ДНР с ЛНР. «Минские договоренности одобрены СБ ООН. Там прямо сказано, что все, что нужно делать, должно быть предметом согласования между Киевом и так называемыми отдельными районами Донецкой и Луганской областей. ...Нельзя просто взять и выкинуть политическую часть минских договоренностей. Обещание, что они потом будут выполнены, когда военная ооновская администрация возьмет под контроль всю эту территорию, сомнительно. ...Я считаю, что те, кто продвигает такую концепцию, просто хотят задушить эти две территории», – сказал Лавров. И подчеркнул, что надо «сначала провести амнистию, ввести в действие закон об особом статусе (который принят, но не введен в действие), инкорпорировать его в Конституцию и потом проводить выборы» (в ДНР с ЛНР. – Авт.). «Люди, которых сейчас пытаются «задушить» нелегальной блокадой, которым перерезают кабели, отрубая мобильную связь и изолируя их от внешнего мира, по крайней мере, со стороны украинского государства, должны знать, что они не военные преступники, не террористы, как их назвали в Киеве, объявив антитеррористическую операцию, хотя из этих регионов никто ни на кого не нападал. ...Можно называть ее децентрализацией, слова «федерализация» все боятся. Но когда нам говорят, что они все это сделают – проведут амнистию, дадут особый статус и организуют выборы, но сначала нужно отдать международным силам весь этот район, чтобы они там «заказывали бал», это не пройдет. Это «красная линия», и все это прекрасно понимают и вбрасывают такие предложения с очень негодными целями – поспекулировать на теме миротворцев», – сказал российский министр в интервью российской же газете «Коммерсантъ»....Вот об этом и будут говорить в Давосе. И Запад с Киевом могут о чем-то договориться, но беда-то в том, что из России ни президент, ни даже премьер в Швейцарию не приедут. И чего будут стоить эти договоренности? Что может предложить Лавров, если он завернет на швейцарский огонек, уже и так известно, а что скажут другие болтуны из России, никому не интересно. И что самое удивительное и даже неожиданное: может в Давос не приехать и Трамп. Из-за острого бюджетного кризиса (так называемого «шатдауна») и проблем в США, связанных с прекращением работы федерального правительства. И кто с кем и о чем будут говорить на этой, как сказал тот же Трамп, «левоглобалистской элитной тусовке коррупционеров», уже и не так интересно. Да, если Трамп не приедет, то у Украины будет законный предмет для гордости – ее президент будет самым богатым главой государства на этом «збиговыське». Но как это поможет миру в Донбассе, выполнению «Минска-2» или окончательному отказу от него, пока не ясно. Возможны только наметки, что бы там ни говорили украинские Геращенко и им подобные. Украина реально независима – от нее мало что зависит, увы, хотя и СУГС...Гарант нации во время торжеств ко Дню Соборности Украины тоже признал и правильность принятого закона о реинтеграции Донбасса, и то, что принятый закон не противоречит «Минску-2». «Хочу подчеркнуть отдельно: ни дух, ни буква этого закона не противоречат Минским договоренностям. ...Агрессору не нравится, когда его называют агрессором. ...Рефлексия Москвы лишний раз убеждает, что мы приняли правильный закон... Хочу четко завить: я подпишу его, как только он поступит из Верховной Рады», – сказал решительно главковерх. А хитрость-то в том, что поступить так же решительно, подписав закон, он не может: документ заблокировал «Оппоблок», а значит, будут ждать, «тереть» за ковром и о чем-то там же договариваться. Мой школьный директор в таких случаях говорил: «Я брошусь под велосипед, когда он проедет...».