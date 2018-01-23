В Украине во вторник сохранится холодная погода

В Украине во вторник, 23 января, ненастную погоду на востоке и юго-востоке будет определять циклон над востоком Черного моря; на остальной территории установится холодная погода преимущественно без осадков, сообщает Укргидрометцентр. В восточных регионах, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях прогнозируется снег, местами сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью и днем 4-9° мороза (в Приазовье – мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, температура в течение суток 0-5° мороза).



На остальной территории без осадков, лишь ночью в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях местами снег; ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с; температура ночью 7-12°, на севере страны до 16°, днем 3-8° мороза.



На дорогах Украины гололедица.



В Киеве 23 января без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 5-7° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 января самая высокая температура днем была 9,0° в 1899 году, самая низкая ночью -26,0° в 1942 году.



В Украине в среду, 24 января, в восточных регионах, Днепропетровской, Запорожской областях ожидается снег, порывы ветра 15-20 м/с, местами метели; на остальной территории без осадков.



На дорогах Украины гололедица.



Ветер в Украине северный с переходом на Правобережье на южный, 5-10 м/с.



Температура в восточной части в течение суток 6-11° мороза; на остальной территории ночью 11-16 ° мороза, в западных, северных и центральных областях местами 18-20°, днем 4-10° мороза, в западных и большинстве южных областей 1-6° мороза.



В Киеве 24 января сохранится холодная погода, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 6-8° мороза.

