ПАСЕ возглавил итальянец Микеле Николетти

Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы в понедельник, 22 января, был избран итальянский депутат Микеле Николетти. Об этом сообщает Европейская правда.



Николетти возглавил ПАСЕ без формального голосования, поскольку был безальтернативным кандидатом.



"По договоренности политических групп, в этом году эту должность должен занимать представитель группы социалистических партий, а социалисты выдвинули только его кандидатуру", - говорится в сообщении.



Николетти будет занимать пост президента следующие два года - по традиции ассамблеи, президента переизбирают на второй год без обсуждений.

