Кличко пообещал построить в Киеве еще одну больницу

Новая больница появится в Деснянском районе столицы. Работы по ее строительству начнутся в текущем году. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает сайт политика.



"Почти 400 тысяч человек живут в Деснянском районе - это равнозначно населению большого города, - и там нет больницы. Больница нужна, мы в этом году приступаем к ее строительству", - отметил Виталий Кличко.



Мэр подчеркнул, что длительное время киевские больницы, как и в других регионах страны, были в упадке. И задача столичной власти - "вдохнуть новую жизнь в эти медучреждения, сделать их современными".



Кличко отметил, что на этой неделе посетил с инспекцией Киевскую городскую клиническую больницу №12 и детскую больницу № 7. В детской больнице № 7 было осуществили реконструкцию почти 47 млн ​​грн.



"Эта больница выглядит не как отреставрирована, а как новая, - отметил Виталий Кличко. - Сделан внешний и внутренний ремонт. Установили новый аппарат МРТ стоимостью почти 40 млн грн. За время его работы обследовали уже почти 500 детей. Приобретение нового МРТ позволяет проводить исследования всех органов. Медики работающие на этом оборудовании, очень довольны ", - сказал Кличко.



Также мэр столицы рассказал о ходе ремонтных работ в ряде отделений Киевской больницы №12. Столичные власти заканчивают ремонт и закупили новое оборудование для отделения неотложной медицинской помощи и двух травмпунктов (опорно-двигательного и челюстно-лицевого). На реконструкцию приемного и специализированных отделений выделено 91 млн грн. При этом на 60 млн грн. было закуплено новое оборудование.



"Все наши медучреждения должны отвечать современным требованиям и предоставлять качественный сервис и эффективную помощь всем, кто обращается. Поэтому мы шаг за шагом обновляем медучреждения до европейского уровня. В этом году мы еще увеличили финансирование медицинской отрасли как одной из приоритетных - до 9,1 млрд грн. Это деньги на строительство и ремонт больниц, закупку современного оборудования, потому что современная медицина - это в первую очередь новые технологии ", - отметил Виталий Кличко.



В этом году в столице, с целью повышения уровня энергоэффективности медучреждений, планируют утеплить фасады и заменить окна в Детской больницы № 4 Соломенского района, Детской клинической больницы № 9 Подольского района, Киевском городском роддома №6, Киевском городском психоневрологическом диспансере № 3, Киевском городском консультативно-диагностическом центре.



Также планируется провести капитальный ремонт помещений отделений паллиативной помощи в следующих заведениях: Киевская больница №2, клиническая больница №6, Киевская городская клиническая больница №10, больница №18, Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны.



Кроме того, завершат капитальный ремонт кардиохирургического операционного блока отделения рентген-эндоваскулярной хирургии с палатами реанимации и послеоперационного пребывания в Александровской клинической больнице Киева.



Значительное внимание в этом году также будет уделено проведению ремонтов учреждений врачебно-акушерской помощи беременным, роженицам и новорожденным. Так, будет проведен капитальный ремонт бактериологической лаборатории Киевского городского роддома № 2, завершат начатый в 2016 году капитальный ремонт с перепланировкой первого этажа акушерского отделения с операционным блоком, индивидуальными и семейными родильными палатами Киевского роддома № 3, капитальный ремонт лифтов в столичном перинатальном центре.



Также будут завершены работы по превращению учреждения в больницу интенсивного лечения в Киевской городской детской клинической больницы №1.



Кроме того, планируется завершить работы по капитальному ремонту помещений Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи под создание центра сердечно-сосудистой патологии. Также планируется завершить капитальный ремонт помещений клинической больницы № 2 и Киевского городского родильного дома №1.

