Типология вшей

В День соборности единой, европейской, проамериканской и антироссийской Украины Михо Саакашвили, этнический грузин, устроил безобразный шабаш в суде. В то время как президент нации вместе с супругой возлагали относительно свежие цветы к памятнику Шевченко, человек без паспорта с группой единомышленников «цькував» честных судей, а также оскорблял честь и достоинство всей судебной системы нации. Цинизм экс-президента Грузии дошел до того, что он вместе с группой проплаченных Курченко сторонников пел гимн, орал «СУГС!», а также неоднократно выкрикивал «Смерть ворогам!».



Отвратительное действо, подрывающее основы морали, проходило в зале Киевского апелляционного суда, где рассматривалось дело о фактическом выдворении Михо с территории суверенной, соборной, проевропейской и так далее Украины. Саакашвили почувствовал, что дело запахло жареным. Точнее, горелым. И стал, гнида такая, нагнетать. Просто удивляюсь ангельскому терпению гаранта нации, которого Михо всячески унижал, неоднократно называл «барыгой» под одобрительные возгласы собравшихся. Невольно хочется задать сакраментальный вопрос: доколе? 11 сентября 2017 года грузинский пассионарий незаконно прорвал украинско-польский кордон. Сегодня у него хватает наглости сравнивать себя с президентом, который, по его подлым и порочащим словам, «незаконно пересек границу по подложным документам с огромной суммой денег, которую потратил на Мальдивах». С 17 октября 2017 года под Радой разбит «грузинский шапито» под видом майдана, и миллионы киевлян ежедневно стоят в многокилометровых заторах. И 22 января, когда по Крещатику опять пронесли самый длинный флаг нации за все постшумерские времена (а это тысячелетия), у Саакашвили хватает совести публично гнать пургу на символ нашей независимости.



Еще меня поразил факт присутствия на шабаше в суде действующего мэра приграничного города Глухов, французского подданного Мишеля Терещенко.



Глубоко пускает корни грузинская зрада. Пора, давно пора ее выкорчевывать, иначе будет поздно. Меченые деньги Курченко, а также бешеная кремлевская пропаганда делают свое черное дело: МВФ сворачивает программу финансирования Украины и даже уже не обещает новые транши, ЕС в грубой форме не дал шестьсот миллионов евро, Всемирный банк съехал с темы



И вот еще одна тревожная новость: ПАСЕ избрала своим президентом пророссийского деятеля. Какого-то Николетти. Кошмар. Спасает лишь одно: Петр Алексеевич прочитал брошюру Петлюры «Московская вошь» и теперь готов во всеоружии дать отпор кремлевским хакерам

Мишель, который кичится своим генеалогическим древом (якобы является наследником знаменитого рода меценатов Терещенко), прибыл поддержать Саакашвили со своей молодой супругой Еськиной и собакой породы той-терьер. Или болонка. Я их путаю. Имею в виду собак, а не Еськину. Это известная личность, прославившаяся бескомпромиссной борьбой с незаконными застройками столицы. За относительно небольшую сумму незаконная застройка становится законной и наоборот. Диалектика.Терещенко является следующим кандидатом на лишение украинского гражданства. Лично верховный главнокомандующий, поверив французско-подданному, вручил ему почетную паспортину нации. Мишель пообещал лишить себя французского подданства добровольно, без всякого принуждения. Но не лишил. Более того, на занимаемой должности Терещенко не оправдал выраженного ему доверия. Пообещав жителям провинциального Глухова сделать из их городка «парижский квартал», Мишель увлекся контрабандой, стал поставлять в котельные города под видом дорого газа брикеты, сделанные из отходов конопли. Подсадив, таким образом, весь город на коноплю, Терещенко попытался свалить всю ответственность на происки конкурентов. Но его махинации вскрылись, и, чтобы избежать заслуженной депортации в Париж, он примкнул к Саакашвили. А что ему в Париже делать? Только пенсию получать. В Глухове он зарабатывает гораздо больше. Михо и Терещенко нашли друг друга. Плюс собака. И Еськина. Трое в одной грузинской лодке, не стесняясь собаки.Глубоко пускает корни грузинская зрада. Пора, давно пора ее выкорчевывать, иначе будет поздно. Меченые деньги Курченко, а также бешеная кремлевская пропаганда делают свое черное дело: МВФ сворачивает программу финансирования Украины и даже уже не обещает новые транши, ЕС в грубой форме не дал шестьсот миллионов евро, Всемирный банк съехал с темы.Скажу больше: даже президент Швейцарии кинул древнюю нацию. В январе прошлого года на международном форуме в Давосе этот горный деятель пообещал дать сто миллионов евро налом. Причем лично главкому. Прошел год. Денег нет. А ведь нация в них нуждается: премьер Гройсман из последних сил лично держит курс, который сильно прогибается под воздействием кремлевских хакеров. Бензин, с...ка, дорожает, и эксперты канала «112» советуют переходить на газ. Газ тоже дорожает, в результате чего Саакашвили все легче и легче пачками скупать «титушек», реализующих откровенно пропутинскую линию. Он качает соборную, проевропейскую лодку, всех начинает тошнить, многие открыто блюют.Спасает только тонкий юмор министра иностранных дел Климкина в «Твиттере». Он предложил пионерам разобрать на металлолом Арку независимости в Киеве. «Возлагая цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому в день Соборности, мне пришло в голову, что у нас остаются и другие символы – вроде Арки дружбы народов. Или мы в символах запутались, или не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали?». Как видим, вся проблема в пионерах, которых декоммунизировали, о чем Климкин явно не знал. Или же это очень тонкий троллинг, поскольку предложить детишкам резать титановую арку… Короче, надо с Михо что-то решать. Пока он здесь мутит и шатает, собирая под знамена грузин, эстонцев, французов и собак декоративных пород, ситуация остается напряженной. Под угрозой неизменный европейский вектор развития древней шумерской нации.И вот еще одна тревожная новость: ПАСЕ избрала своим президентом пророссийского деятеля. Какого-то Николетти. Кошмар. Спасает лишь одно: Петр Алексеевич прочитал брошюру Петлюры «Московская вошь» и теперь готов во всеоружии дать отпор кремлевским хакерам.