Политическая борьба в Украине будет в границах "европейских стандартов", верит Порошенко

Украине хватит сил, чтобы политическая борьба внутри страны соответствовала европейским стандартам, заявляет президент Украины Петр Порошенко.



"Мы учли ошибки. Мы не допустим их повторения. Я убежден, что нам хватит ума и сил, чтобы политическую борьбу внутри Украины сдерживать в границах европейских стандартов отношений с властью и оппозицией", - заявил П.Порошенко на торжественном собрании по случаю Дня Соборности и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики в понедельник в Киеве.



По его словам, это необходимо для того, чтобы враг не смог подорвать Украину изнутри, "чтобы пятая колонна не поднимала головы, чтобы атаманщина не разрушала основ государственности и демократии".

