Глава МИД Польши: Варшава продолжит судебную реформу

Польша будет продолжать реализацию судебной реформы в стране и не пойдет на уступки по отношению к Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявил в понедельник глава МИД республики Яцек Чапутович по прибытии на встречу министров иностранных дел Евросоюза.



Комментируя состоявшуюся 21 января встречу с первым заместителем председателя Еврокомиссии Франсом Тиммермансом, Чапутович указал, что "Польша реализует реформы, которые были приняты".



"Мы будем наблюдать, как они реализуются, и думаю, позднее настанет время для оценок", - добавил он. Отвечая на вопрос, обсуждались ли на встрече с Тиммермансом какие-то уступки со стороны Польши, министр заявил, что "на эту тему разговора не было".



По словам Чапутовича, Польша продолжит диалог с Брюсселем и ответит на рекомендации Еврокомиссии до 20 марта. Соответствующие сроки фигурируют в решении ЕК, которая 20 декабря запустила в отношении республики санкционную процедуру по 7 статье Договора о ЕС и дала Варшаве три месяца на реализацию рекомендаций в сфере верховенства закона.



Речь идет о внесении изменений в закон о Верховном суде, в том числе отказе от пункта о снижении пенсионного возраста действующих судей, и в закон о Государственном судебном совете. Члены совета, по мнению ЕК, должны избираться с участием представителей судебной системы, а не только Сеймом (нижней палатой парламента).



20 декабря 2017 года ЕК впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы, которая может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС. Как сообщил тогда Тиммерманс, это может произойти в соответствии с 7-й статьей Договора о ЕС.



Польская судебная реформа вызвала беспокойство во многих европейских столицах, а также в ЕК, которая инициировала в отношении республики расследование. В июле одобрение в парламенте Польши судебной реформы спровоцировало акции протеста, в которых приняли участие свыше 100 тысяч человек. Манифестанты заявили, что правящая партия "Закон и справедливость" пытается взять под свой контроль не только Верховный суд, но и всю судебную систему страны.

