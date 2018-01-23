Кличко выступит на экономическом форуме в Давосе
Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко примет участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 23-26 января.
Как сообщает в понедельник пресс-служба КГГА, В.Кличко выступит и примет участие в панельной дискуссии на тему: "Киев: новый глобальный технохаб" в рамках Ukrainian House Davos.
Кроме того, мэр Киева посетит мероприятие, которое традиционно организует американское издание Washington Post, и на который собираются лидеры со всего мира в области политики, финансов, медиа и технологий.
Также В.Кличко примет участие в Украинском завтраке в Давосе и проведет ряд двусторонних встреч.
Источник: Интерфакс-Украина
22.01 17:02