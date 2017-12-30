Зарубежная пресса пишет о ключевой роли Медведчука в обмене пленными

Несмотря на новогодние праздники, зарубежные СМИ продолжают освещать состоявшийся 27 декабря 2017 года обмен пленными, а также публиковать материалы о втором этапе обмена.

Так, крупнейшая итальянская газета Il Corriere Nazionale 30 декабря опубликовала редакционную статью о масштабном обмене пленными, делая акцент на ведущей роли Виктора Медведчука в переговорном процессе.

«Россия не посылала представителей на переговоры, но дала возможность представителю Украины в лице Виктора Медведчука сесть за стол и вести дело непосредственно с лидерами двух самопровозглашенных республик. Путин попросил Медведчука — Путин крестный отец его дочери Дарьи – заняться вопросом пленных и говорить с лидерами так называемых ДНР/ЛНР», — пишет издание.

По мнению обозревателей Il Corriere Nazionale, умение Медведчука быстро решать вопросы такого уровня дает ему множество электоральных привилегий «во время выборов в Верховную Раду Украины, поскольку он показал себя как человек, результативно решающий острые вопросы».

Ведущее китайское агентство «Синьхуа» 4 января 2018 года в материале, посвященном второму этапу обмена пленными, сообщает, что «согласно Виктору Медведчуку, ответственному за обмен пленными со стороны украинского правительства, Киев освободит 74 сторонника мятежников в обмен на 29 украинских солдат и проправительственных гражданских лиц».

Материал «Синьхуа» перепечатала главная газета Китая «Женьминь Жибао» , а также ведущая нигерийская газета «Индепендент» .

Австрийское католическое агентство печати Katholische Presseagentur в материале от 31 декабря «Обмен пленными при содействии церкви» пишет об участии патриарха Кирилла и Виктора Медведчука в переговорах по обмену пленными.

«По сообщению венского фонда « Pro Oriente », патриарх Кирилл в понедельник (25 декабря 2017 года — Ред. ) после переговоров с лидерами обеих сепаратистских республик Александром Захарченко (Донецк) и Леонидом Пасечником (Луганск), а также с украинским политиком и олигархом Виктором Медведчуком сказал, что он рассматривает этот обмен пленными лишь как начало… 15 ноября Медведчук попросил российского президента Владимира Путина о поддержке. 25 декабря Медведчук заявил, что окончательная договоренность об обмене пленными была достигнута в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре», — сообщает агентство.