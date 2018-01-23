Прокуратура Испании попросила суд выдать европейский ордер на арест Пучдемона

Испанская прокуратура обратилась в Верховный суд страны с просьбой выдать европейский ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, который отправился в понедельник из Бельгии в Данию для участия в конференции в Копенгагенском университете о политическом будущем испанского региона.



Об этом сообщила в понедельник газета La Vanguardia.



Пучдемон впервые покинул Бельгию с момента, как уехал туда в конце октября прошлого года.



На территории Испании продолжает действовать ордер на арест бывшего каталонского лидера. Если он вернется из Бельгии в пиренейское королевство, то будет задержан.

