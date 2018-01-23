Порошенко надеется на саморегуляцию украинских СМИ

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на саморегуляцию украинских СМИ с целью не допустить информационного влияния России. Порошенко, выступая в Киеве по случаю Дня соборности Украины, заявил, что очень важно найти способ препятствовать распространению информации российских СМИ в "украинском информпространстве".



"Иногда их не без удовольствия тиражирует наша оппозиция. Время от времени пренебрегают даже те медиа, которые позиционируют себя как глубоко украинские, патриотические, европейские", — сказал Порошенко.



По его словам, необходимо найти ответ на вопрос о том, как бороться с подобным положением дел.



"Мы координируем наши усилия извне с нашими партнерами, а внутри страны я рассчитаю на саморегуляцию со стороны медиасообществ", — добавил президент.

