В ЕС расширили персональные санкции против Северной Кореи

Персональные санкции против граждан Северной Кореи были расширены в понедельник, 22 января, Советом Евросоюза. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.



Совет ЕС принял санкции как средство поддержания давления на КНДР в связи с развитием развитие ее ядерных и баллистических программ, что является игнорированием предыдущих резолюций Совета Безопасности ООН. Таким образом, 17 человек попали в список в связи с их участием в незаконной торговой деятельности, нацеленной на уклонение от санкций, наложенных ООН, в том числе из-за рубежа.



Общее количество лиц, фигурирующих в списке санкций ЕС против КНДР, достигло 58 человек, в нем также содержится 10 юридических лиц.



Всего в санкционном списке ООН находятся 79 физических и 54 юридических лица.

