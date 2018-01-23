НБУ передал часть золотовалютных резервов Украины в управление Всемирного банка

Национальный банк передал Всемирному банку управление частью международных резервов. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини. "Часть золотовалютных резервов передана в управление Всемирного банка в размере до $1 млрд", - сообщил он. По данным НБУ, Всемирный банк управляет резервами 53 стран мира.



В рамках установленных ограничений определен перечень высоколиквидных инструментов, установлены ограничения по риску, требования к ликвидности и отчетности.



Передача в управление валютных резервов позволяет осуществлять операции с ЗВР аналогичные тем, которые проводит Всемирный банк для обучения персонала и приобретения необходимого опыта.



Персонал НБУ получает возможность дистанционно обучаться в американских институтах и университетах (например, CFA).



Всемирный банк выступает в качестве внешнего менеджера части резервов, предоставляет консультационные услуги, предоставляет НБУ доступ к результатам своих экономических исследований, организовывает периодические семинары по управлению резервами.



Эталон операций - US Treasury Index.



Чурий также сообщил, что отделе валютных операций НБУ работает 8 человек (средний стаж работы 10 лет), в том числе двое имеют степень PhD, а еще двое - CFA.

