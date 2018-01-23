Встреча Волкера с Сурковым пройдет в ближайшие дни

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова состоится в ближайшее время. "В ближайшие дня специальный представитель правительства США Курт Волкер будет встречаться с Сурковым.



Посмотрим, каким образом сможем использовать, в том числе и новые санкции США. Мы последовательно работаем над тем, чтобы такие санкции были укреплены", - сказал он в понедельник в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год.



Глава МИД Украины уточнил, что его министерство работает над тем, чтобы санкции против РФ были укреплены не только со стороны США, но и со стороны Европейского Союза и других стран-членов "Большой семерки"

