МВФ назвал Россию в числе источников ускорения роста мирового ВВП

Международный валютный фонд (МВФ) назвал Россию одним из источников ускорения роста мирового ВВП наряду с США, Канадой, Бразилией и Турцией. Об этом сообщил главный экономист МВФ Мори Обстфелд, представляя обновленный прогнозно-аналитический доклад фонда в Давосе.



"Основные источники ускорения роста [мирового] ВВП на данный момент находятся в Европе и Азии, к ним также относятся США и Канада с их высокой производительностью, некоторые крупные развивающиеся страны, в частности, Бразилия и Россия, которые сократились (сократили темпы экономического роста - прим. ТАСС) в 2016 году, и Турция", - отметил Обстфелд, добавив, что мировая экономика продолжает "набирать темпы" развития.



По его словам, "политические лидеры и влиятельные политики не должны забывать, что нынешние темпы экономического роста отражают совокупность факторов, которая вряд ли долго продлится". "Может показаться, что мировой финансовый кризис уже давно позади, но без незамедлительных мер по устранению препятствий для структурного роста, усилению инклюзивного характера экономического роста, созданию стратегических резервов и приобретению способности к восстановлению, следующий спад наступит скорее и с ним будет тяжелее бороться", - подчеркнул главный экономист МВФ.



Он также отметил, что нынешний рост мировой экономики "предоставляет подходящий момент для решения целого ряда многосторонних задач". Среди них Обстфелд перечислил "противодействие глобальным угрозам финансовой стабильности, включая киберугрозы; усиление многосторонней торговой системы; сотрудничество в области международной налоговой политики, включая борьбу с отмыванием денег; и содействие устойчивому развитию в странах с низким доходом".

