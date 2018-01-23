Представители ДНР подадут список из 84 пленных на новый обмен

В рамках следующего обмена заложниками представители ДНР намерены затребовать у Киева 84 человека. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову.



"Мы официально затребуем (от Киева - Прим.Ред.) 84 человека", – сказала Морозова.



По итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 18 января 2018 стало известно, что представители Украины и ОРДЛО уже обменялись еще одними списками удерживаемых лиц.



Как сообщалрсь, Петр Порошенко встретился с митрополитом Онуфрием. Президент Украины поблагодарил предстоятеля УПЦ за помощь в освобождении пленных на Донбассе.



Напомним, что 27 декабря 2017 на Донбассе состоялся широкий обмен заложниками. Домой вернулись в общей сложности 306 ранее удерживаемых людей.



