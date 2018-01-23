Шеф ЦРУ заявил, что не видел доказательств сговора между окружением Трампа и Россией

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео не видел никаких доказательств того, что между Россией и избирательным штабом Дональда Трампа существовал сговор в преддверии американских президентских выборов 2016 года. Об этом руководитель ведомства в Лэнгли заявил в интервью телекомпании CBS.



На вопрос о том, видел ли он какие бы то ни было свидетельства такого сговора, Помпео ответил: "Я не входил в [состав] избирательной кампании [Трампа]. Я не видел никаких [подобного рода доказательств]". "Могу сказать только следующее: я смотрю, как нынешняя администрация [США] решительно управляется со всеми нашими противниками. И ЦРУ выполняет свою часть работы в рамках этой [деятельности]", - сказал руководитель ключевого американского разведывательного ведомства.



При этом он заверил, что американская администрация во главе с президентом Трампом принимает меры для того, чтобы не допустить влияния из-за рубежа на выборы в США в дальнейшем. "<...> Не только ЦРУ, но и вся нынешняя администрация, правительство [США в целом] активно добиваются, предпринимают все усилия для того, чтобы предотвратить это [возможное вмешательство] в 2018, 2020, 2030 годах, а также в дальнейшем", - подчеркнул Помпео.



У него поинтересовались, означает ли это, что администрация Трампа со всей серьезностью относится к предполагаемому "вмешательству России" в демократический процесс в США. "Да. И желал бы я, чтобы столь же серьезно это воспринималось прежде", - добавил глава ЦРУ.



Расследование приписываемого России вмешательства в ход выборов в США проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая прошлого года бывший директор ФБР Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором для отдельного разбирательства на этот счет.



Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период избирательной кампании. Москва также много раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

