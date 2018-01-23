Климкин: Украина договаривается о бойкоте ЧМ-2018

Представители Украины проводят переговоры о возможности бойкота чемпионата мира по футболу в 2018 году в России или организации протестов в рамках этого спортивного турнира.



Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Интерфакс-Украина.



"Мы разговариваем с разными федерациями, могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов касательно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы, или бойкотируя этот чемпионат или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России", – заявил Климкин в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год.



Министр подчеркнул, что переговоры ведутся отдельно с федерациями и организациями футбольных фанатов.

