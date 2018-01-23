Сенат США принял резолюцию о возобновлении работы федерального правительства

Сенат Конгресса США в понедельник на заседании принял резолюцию о продлении до 8 февраля временного финансирования федерального правительства, которое, начиная с субботы, лишилось средств для нормального функционирования.



Утром лидерам республиканцев и демократов в Сенате - Митчу Макконнеллу и Чарльзу Шумеру - удалось достичь договоренности, благодаря которой резолюция была принята. Изначально оппозиция требовала включить в нее меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними, но их оппоненты были настроены решительно против. Это повлекло за собой отказ сенаторов от Демократической партии поддержать документ при голосовании в ночь с пятницы на субботу, когда истекал срок предыдущей резолюции.



Формально республиканцы контролируют большинство мест в Сенате - 51 место из 100, но для завершения дебатов по резолюции и ее последующего принятия нужно было минимум 60 голосов. В итоге главы двух фракций заключили сделку - демократы голосуют за резолюцию, но сразу после этого начинаются переговоры по миграционной реформе. Если они ни к чему не приведут, после 8 февраля верхняя палата рассмотрит законопроект о защите детей нелегалов, ранее подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и демократом Диком Дурбиным, хотя официально инициатива в Сенат еще не внесена.



Теперь резолюцию должна поддержать Палата представителей Конгресса США. Ее спикер, республиканец Пол Райан ранее заверил, что с этим не возникнет проблем. Затем текст направят на подпись президенту Дональду Трампу. Если все это удастся сделать за понедельник, то в таком случае уже во вторник госучреждения США вернутся к работе.

