Украина отклонила предложение России о возвращении техники из Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал понять, что Киев не будет забирать свою военную технику из Крыма в ответ на предложение Москвы. Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины заявил сегодня журналистам. "У нас [с Россией] нет никакого диалога по вопросам, что касаются статуса Крыма, и мы не будет делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу юридическую или политическую позицию", - заявил Климкин.

Кроме того, министр указал, что Киев не получал официального обращения от России, и назвал предложение Москвы "трюком".



Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии. Позднее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что этот вопрос требует "очень тщательного изучения". В свою очередь в МИД Украины отметили, что прорабатывают этот вопрос. Позднее премьер-министр страны Владимир Гройсман дал понять, что Киев не готов согласиться на возврат украинской военной техники из Крыма в том виде, как это предлагает Москва.

