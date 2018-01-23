«Рыцари мальдивского ордена», Давос и Зимбабве
Смотрю на засыпанный снегом Давос, и плакать хочется. Тема 48-го Всемирного экономического форума-2018 – спасение будущего. Приглашены роботы и африканские интеллектуалы. Тема блогосферы Украины: «мальдивский отпуск» и корь. Вот что бывает с бедной страной, которой правят богатые люди, попавшие в рабство иллюзий собственного населения. Мы так запутались в своих евроинтеграционных ценностях, что на четвертом году послушного выполнении реформ стали напоминать Западу зимбабвийских мажоров. Теперь обо всем этом по порядку...
Уже неделю меня распирает внутренний смех. Как ни открою Интернет, так читаю нечто вроде “из соображений безопасности и на фоне скандала с дорогостоящим рождественским отдыхом на Мальдивах место проживания президента Украины в Давосе не разглашается”. И представляю себе, как нардеп Сергей Лещенко хищно нюхает альпийский воздух в поисках места ночлега VIP-персон из украинской делегации.
А у самого квартира через “Сбербанк” куплена. На кредит от начальницы. И в прошлом году он один (с Мустафой Найемом) хавал на украинском завтраке Виктора Пинчука, который сознательные члены делегации демонстративно проигнорировали. В ответ на статью Пинчука в The Washington Post, где тот написал, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какая она есть, и провести местные выборы. И попутно отказаться от иллюзий по поводу ЕС и НАТО.
Мы такой народ, знаете ли, что от иллюзий не отказываемся, даже когда они умирают. Пусть почти всем ясно, что ОРДЛО (или как оно там теперь называется по закону об интеграции/деоккупации) – это наполовину отрезанный ломоть. И, скорее, Керченский мост телепортируется в Жмеринку, чем упрямый российский агрессор вернет аннексированный Крым. Но даже думать о таком – преступление против государства и государственности. Не то что писать...
А уже тем более смертельно наказуемой ересью должно считаться сомнение в том, что мы когда-то вступим в ЕС и НАТО. Выбор сделан. Отступать некуда. Мы там будем. Хотят они этого или нет.
И не важно, что глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил в интервью "Фокусу": "Очевидно, Украине надо провести массу реформ, прежде чем она будет в состоянии подавать заявку на вступление в ЕС. Потому говорить о каких-то дедлайнах нет смысла".
А генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не обсуждает перспективу предоставления Украине Плана действий по членству в организации (МАР). "На повестке дня MAP не стоит. Сейчас мы поддерживаем Украину в проведении реформ, модернизации Вооруженных сил, укреплении институтов обороны и безопасности. Мы концентрируемся на этом".
Кто такие эти Мингарелли и Столтенберг? Какие-то евро-натовские функционеры, временно пребывающие на своих должностях. Как и новый президент ПАСЕ итальянец-социалист Микеле Николетти, который первым делом заговорил о диалоге с российской делегацией и тем самым возмутил наших евродепутатов во главе с любителем голландских “самокруток” Владимиром Арьевым
Кто такие эти Мингарелли и Столтенберг? Какие-то евро-натовские функционеры, временно пребывающие на своих должностях. Как и новый президент ПАСЕ итальянец-социалист Микеле Николетти, который первым делом заговорил о диалоге с российской делегацией и тем самым возмутил наших евродепутатов во главе с любителем голландских “самокруток” Владимиром Арьевым. И что это за ответ насчет дедлайнов? Вчера глава МИД Павел Климкин на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам 2018 года, заявил, что к 2020 году Украина планирует достичь стандартов НАТО. Вот вам и дедлайн.
Более того, мы идем к этой цели опережающими темпами. Уже через полгода Украина может получить американские противотанковые системы Javelin. О чем заявил начальник Генштаба Виктор Муженко во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Уловили намек? Это первый шаг к вступлению в НАТО.
Вторым шагом будет экзамен на сохранность “Джавелинов”. Как правильно сказал Муженко, “никто не собирается передавать, отдавать или даже, скажем так, оставлять в бою. Это оружие, которое поступает на вооружение украинской армии для повышения возможностей ВСУ как элемент сдерживания в противостоянии с РФ”.
Понимаю, на что он намекает. Я тоже помню растиражированные российской пропагандой видеокадры, снятые в 2015-м под Дебальцево, на которых донецкие сепаратисты рассматривают ящики с иностранным оборудованием и ошибочно думают, что ими захвачен американский комплекс для обнаружения минометных позиций AN/TPQ-48A LCMR. Чистейшей воды фейк #ясчитаю. Но и тревога американцев мне понятна. Когда кругом одни агенты ФСБ, коррумпированные чиновники или ненадежные олигархи, трудно иметь дело с такой страной.
И в этом парадокс бедной страны, которой управляют богатые люди. Бедной стране нужны деньги. А богатым людям нужна власть. Так было всегда, еще с Леонида Кучмы. Задолго до электронных деклараций: сеанса вынужденного имущественного эксгибиционизма, на который богатая власть согласилась ради денег для своей бедной страны.
И в итоге поплатилась за свою искренность: переписью личных сокровищ привела шок и недоумение как собственный народ (который всегда догадывался о масштабах доходов своих слуг, но не знал точные суммы наличных у каждого из них), так и западных спонсоров.
Спонсоры посмотрели сначала на баланс страны (весь в дырах), потом на декларации элиты (с завистью), вспомнили, что делали в таких случая в странах Африки, Латинской Америки и даже Румынии, и принялись навязывать нам те же рецепты.
Можно было бы поставить вопрос ребром перед обществом: кто эти люди, указывающие Украине, как жить? Международные бюрократы и временщики? Нет, они наши кредиторы. Они пользуются тем, что мы в рабстве у своих иллюзий. И (читай выше) с огромным трудом от них отказываемся.
Поэтому власть богатых послушно делает “реформы”, создает антикоррупционные органы, публикует свои декларации, семимильными шагами движется к тому, чтобы саму себя посадить за коррупцию, отправить на виселицу и сделать харакири. Одновременно.
Уже никого не удивляет, что основной темой встречи главы МВФ Кристин Лагард с украинским президентом в Давосе объявлено... создание Антикоррупционного суда. В том формате, как требует МВФ. А не в том, на который согласны депутаты украинского парламента.
Член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран, так прямо и пишет: “Думаю, что Украине не стоит комплексовать по поводу того, что по номинальным показателям средней зарплаты нас обогнали уже Алжир и Египет: мы все еще намного лучше Судана, Малави и Сомали
И хотелось бы послать эту Лагард подальше, а нельзя: накануне Минфин Украины сообщил, что мы должны МВФ $12 млрд. Самое забавное, что, если подсчитать все их обещанные, но не перечисленные нам транши, они должны нам примерно столько же. Но это совершенно не меняет нас местами в почти изнурительном диалоге.
Ну, а с другой стороны – о чем им еще говорить с нами на мероприятии, куда съезжаются 60 президентов и премьер-министров, тысяча глав международных организаций и транснациональных компаний и все это для “поиска новых решений текущих проблем и улучшения жизни в мире”?
Все понимают, и наша элита понимает, что нам пофиг вопросы цифровой ответственности, связанной с так называемым "Big Data", борьба с изменением климата, защита прав ЛГБТ и проч. Мы хотели бы обсудить ситуацию с российской агрессией в Украине. Еще раз показать с трибуны фрагмент обшивки автобуса, подорванного под Волновахой (как это было в январе 2015-го). Но... Для бедной страны с властью богатых тему выбирают кредиторы. Поэтому только антикоррупционные органы и выполнение Украиной взятых ранее обязательств, и ничего больше.
Знаете, что меня поражает? Полное отсутствие реакции блогосферы на факт явного охлаждения к нам тех, кто должны стать проводниками наших иллюзий, включая будущее в ЕС, членство в НАТО и безоговорочную капитуляцию России перед лицом нашей с Западом коалиции.
Блогосфера занята вопросом, как мог позволить себе президент воюющей страны отдыхать неделю на Мальдивах. Как будто депутаты и министры воюющей страны, собственники бизнеса воюющей страны, судьи и прокуроры воюющей страны, лидеры партий и парламентских фракций воюющей страны не ездят по курортам, не живут в золотых теремах, не катаются с девками на яхтах по Лазурному побережью и вызывающе не целуются со своими кумовьями на отдыхе в ОАЭ, как Олег Ляшко с Юрием Сухиным.
Да, блин, у нас страной управляет клика “рыцарей мальдивского ордена”, которые в свою очередь состоят в вассалах у европейских, американских и МВФовских заимодателей бюджета их обожаемой евроинтегрированной и местами реформируемой Украины.
И сейчас весь этот “орден рыцарей”, точнее, отдельные его представители отбыли решать судьбы родины в Давос. Куда уже завезены 50 тысяч коробок конфет, 16 700 бутылок воды, 1056 бутылок шампанского, 4500 бутылок вина, 360 бутылок более крепких спиртных напитков, 8200 бутылок сока.
Но при этом в очень страшной тайне держится место ночлега первых лиц. Хотя все журналисты знают, что Виктор Ющенко и Виктор Янукович в свое время останавливались на вилле Сюрлей (Villa Surlej). И, как пишут СМИ, организаторы вряд ли будут менять свои планы из-за наших комплексов.
А вот тот факт, что у нас зарплаты за пределами Киева и крупных городов в пересчете на доллары, евро или швейцарские франки – почти как Зимбабве, где "золотая молодежь", кстати, тоже обожает хвастаться в соцсетях пачками денег, роскошными спорткарами, путешествиями на частном самолете, интерьер которого оформлен в золоте и проч., похоже, никого не смущает. Ну, что ж, бедность не порок. Ее можно объяснить. Не аудитории Давоса, разумеется, а простому украинскому гражданину.
Для этого есть “иксперды”. Скажем, член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран, так прямо и пишет: “Думаю, что Украине не стоит комплексовать по поводу того, что по номинальным показателям средней зарплаты нас обогнали уже Алжир и Египет: мы все еще намного лучше Судана, Малави и Сомали...”. Не знаю, что тут добавить... Это перемога, панове-друзья! Хай живе Давос и мы – его особо ценные гости.