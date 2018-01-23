«Рыцари мальдивского ордена», Давос и Зимбабве

Смотрю на засыпанный снегом Давос, и плакать хочется. Тема 48-го Всемирного экономического форума-2018 – спасение будущего. Приглашены роботы и африканские интеллектуалы. Тема блогосферы Украины: «мальдивский отпуск» и корь. Вот что бывает с бедной страной, которой правят богатые люди, попавшие в рабство иллюзий собственного населения. Мы так запутались в своих евроинтеграционных ценностях, что на четвертом году послушного выполнении реформ стали напоминать Западу зимбабвийских мажоров. Теперь обо всем этом по порядку...



Уже неделю меня распирает внутренний смех. Как ни открою Интернет, так читаю нечто вроде “из соображений безопасности и на фоне скандала с дорогостоящим рождественским отдыхом на Мальдивах место проживания президента Украины в Давосе не разглашается”. И представляю себе, как нардеп Сергей Лещенко хищно нюхает альпийский воздух в поисках места ночлега VIP-персон из украинской делегации.



А у самого квартира через “Сбербанк” куплена. На кредит от начальницы. И в прошлом году он один (с Мустафой Найемом) хавал на украинском завтраке Виктора Пинчука, который сознательные члены делегации демонстративно проигнорировали. В ответ на статью Пинчука в The Washington Post, где тот написал, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какая она есть, и провести местные выборы. И попутно отказаться от иллюзий по поводу ЕС и НАТО.



Мы такой народ, знаете ли, что от иллюзий не отказываемся, даже когда они умирают. Пусть почти всем ясно, что ОРДЛО (или как оно там теперь называется по закону об интеграции/деоккупации) – это наполовину отрезанный ломоть. И, скорее, Керченский мост телепортируется в Жмеринку, чем упрямый российский агрессор вернет аннексированный Крым. Но даже думать о таком – преступление против государства и государственности. Не то что писать...



А уже тем более смертельно наказуемой ересью должно считаться сомнение в том, что мы когда-то вступим в ЕС и НАТО. Выбор сделан. Отступать некуда. Мы там будем. Хотят они этого или нет.



И не важно, что глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил в интервью "Фокусу": "Очевидно, Украине надо провести массу реформ, прежде чем она будет в состоянии подавать заявку на вступление в ЕС. Потому говорить о каких-то дедлайнах нет смысла".



А генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не обсуждает перспективу предоставления Украине Плана действий по членству в организации (МАР). "На повестке дня MAP не стоит. Сейчас мы поддерживаем Украину в проведении реформ, модернизации Вооруженных сил, укреплении институтов обороны и безопасности. Мы концентрируемся на этом".



Кто такие эти Мингарелли и Столтенберг? Какие-то евро-натовские функционеры, временно пребывающие на своих должностях. Как и новый президент ПАСЕ итальянец-социалист Микеле Николетти, который первым делом заговорил о диалоге с российской делегацией и тем самым возмутил наших евродепутатов во главе с любителем голландских “самокруток” Владимиром Арьевым



Член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран, так прямо и пишет: “Думаю, что Украине не стоит комплексовать по поводу того, что по номинальным показателям средней зарплаты нас обогнали уже Алжир и Египет: мы все еще намного лучше Судана, Малави и Сомали