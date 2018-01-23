Экс-президент Польши Лех Валенса заявил о наличии фашизма в стране

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса констатировал наличие в республике фашизма. Соответствующее заявление он сделал во вторник в Twitter.



Таким образом он прокомментировал скандал, разгоревшийся в Польше после демонстрации телеканалом ТВН итогов журналистского расследования. Корреспонденты проникли со скрытой камерой на одно из мероприятий неонацистов и зафиксировали, как они отмечают день рождения Гитлера. На записи видно, как участники сходки прославляют Гитлера, широко используют свастику, переодеваются в мундиры Вермахта.



"У нас в Польше фашизм. Это не какие-то инциденты, как это пытаются представить полякам и миру [лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав] Качиньский, [премьер-министр Матеуш] Моравецкий и ЗиС. Вместо того чтобы решительно взяться за эту опасную проблему, только говорят о ней, одновременно пытаясь вычеркнуть меня из истории", - написал Валенса.



Тем временем прокуратура уже возбудила расследование по факту "публичной пропаганды фашизма или другого тоталитарного строя". Многие официальные лица осудили распространение в стране неонацизма. Моравецкий написал в Twitter, что "пропаганда фашизма или других тоталитарных режимов не только противоречит польскому праву, но представляет собой прежде всего попрание памяти предков и их героических усилий в борьбе за справедливую и свободную от ненависти Польшу". "Нельзя закрывать глаза на такое поведение и символы", - отметил он.

