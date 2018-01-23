В ПАСЕ подняли вопрос о давлении украинских властей на УПЦ

После избрания нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Микеле Николетти, народный депутат от партии Оппозиционный блок Вадим Новинский заявил, что в рамках ПАСЕ необходимо вести диалог с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе.



Об этом нардеп сказал в эфире украинских телеканалов.



"Одно из знаковых решений сессии ПАСЕ это создание комитета, который будет вести диалог с Россией. И мы, тоже выступаем за то, чтобы в рамках этого парламентского комитета ПАСЕ наладить диалог с Россией. Вести диалог всегда лучше, чем молчать. Россия это не только часть проблемы, но и решение этой проблемы. Без диалога с Россией и депутатами Госдумы решить проблему Украины, вернуть мир на юго-восток Украины невозможно", - заявил нардеп.



Также Вадим Новинский рассказал, что на сессии ПАСЕ был поднят вопрос о давлении украинской власти на Украинскую православную церковь. "Это давление противоречит как Конституции Украины, так и международным обязательствам нашего государства. Мы задали вопрос - каким образом Совет Европы может повлиять на Украину, чтоб остановить это давление", - заявил Новинский.



Ранее сообщалось, что ПАСЕ готовит резолюцию по Донбассу с 15 требованиями к Украине.







