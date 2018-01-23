Количество обстрелов на светлодарском направлении возросло вдвое – Хуг

Количество нарушений в зоне проведения АТО на Донбассе возрастает, количество обстрелов на светлодарском направлении возросло вдвое, сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Украины Александр Хуг. "За минувшую неделю наши наблюдатели фиксировали повышение уровня насилия на линии соприкосновения. Количество нарушений режима прекращения огня повышается.



Особую обеспокоенность вызывает ситуация на светлодарском направлении, где количество нарушений вдвое выше, чем в предыдущую неделю", - сказал он на брифинге во вторник по скайп-включению из Донецка.



А.Хуг отметил, что 18 января на патрульной базе СММ в Светлодарске наблюдатели зафиксировали около 400 взрывов.



Замглавы миссии подчеркнул, что стороны конфликта не выполняют договоренности, в части отведения сил и средств, а также не проводят разминирование.



"Более того, они закладывают новые мины. Мы фиксировали противотанковые мины в Петровском, подконтрольном т.н. "ДНР". Вблизи подконтрольной Киеву Викторовки один из наших беспилотников также зафиксировал дополнительные противотанковые мины. Кроме того, мы всюду фиксируем свежевскопанные траншеи. Стороны буквально и фигурально окапываются", - проинформировал он.



По словам А.Хуга, в подконтрольной Киеву части участка разведения в Петровском СММ фиксировала наличие техники. Также технику на огневых позициях наблюдатели видели и в Обозном, подконтрольном т.н. "ЛНР".



"Вместо отведения вооружения мы видим признаки наращивания сил и средств. Мы видим вооружение в окопах и блиндажах. Всюду на востоке Украины СММ ОБСЕ фиксирует готовность к продолжению конфликта", - отметил он.

