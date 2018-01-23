НБУ объявил аукцион по продаже до $100 млн

Национальный банк Украины (НБУ) объявил в пятницу аукцион по продаже до $100 млн.



Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 12:00 кв.



Во время предыдущего аукциона 5 января НБУ удовлетворил 31 заявку на $50,5 млн по курсу до 28,205 грн/$1, при том, что на аукцион были поданы 42 заявки на $66,7 млн по курсу от 28 грн/$1 до 28,205 грн/$1.



Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 28,1927 грн/$1.



По данным Нацбанка, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 22 января, снизился до 28,8758 грн/$1 с 28,8448 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день. Торговый оборот 22 января составил $240,04 млн, тогда как 19 января – $374,42 млн.

