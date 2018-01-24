Госдолг Украины за месяц вырос на 15 млрд грн

Государственный и гарантированный государством долг в ноябре по сравнению с октябрем 2017 года вырос на 0,7% или 15,06 млрд грн - до 2,062 трлн грн (76,33 млрд долл.), передает УНН со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.



По информации Минфина, на конец ноября 2017 года государственный долг (прямой долг) увеличился в соответствии с предыдущим месяцем на 1% - до 1,756 трлн грн (65,01 млрд долл.), из которого внешний составил 1,040 трлн грн (38,48 млрд долл.), внутренний - 716,59 млрд грн (26,53 млрд долл.).



В то же время гарантированный государством долг в ноябре по сравнению с октябрем уменьшился на 0,7% или 2,15 млрд грн - до 305,9 млрд грн (11,32 млрд долл.).

