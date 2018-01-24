Грузия получила противотанковые системы Javelin

Противотанковые системы Javelin уже находятся на территории Грузии и размещены в безопасном месте. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория после встречи с послом США в Грузии Яном Келли, передает УНН со ссылкой на Грузия Online.



Таким образом, завершился первый этап закупки систем.



Л.Изория также отметил, что в скором времени начнутся учения, чтобы грузинские военнослужащие овладели навыками, необходимыми для использования этой системы.



Напомним, ранее сообщалось, что американские власти сами оплатят по меньшей мере часть новой военной помощи Украине, которая включает поставку противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

