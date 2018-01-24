UBS назвал биткоин спекулятивной инвестицией

Глава банка UBS Аксель Вебер заявил, что кредитная организация рассматривает биткоин в качестве спекулятивного актива. Об этом сообщает RNS.



«Биткоин явно является спекулятивной инвестицией; я не называю его валютой, а у частных клиентов нет возможностей нести такие риски, или достаточного количества знаний для инвестиций в него», — сказал Вебер на Всемирном экономическом форуме.



Он также подчеркнул, что частные клиенты, которые полностью не понимают эти продукты, должны быть защищены от инвестирования в них.

