САП и НАБУ будут просить Германию выдать Онищенко
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) намерены обратиться к властям Германии о выдаче (экстрадиции) депутата Верховной Рады Александра Онищенко (внефракционный).
Об этом Українським Новинам сообщил источник в антикоррупционных органах.
По его словам, на данный момент САП и НАБУ ожидают ответа от Испании о возможности экстрадиции Онищенко, но так как Онищенко пребывает в Германии, намерены отправить запрос и соответствующие материалы немецкой стороне.
"Будем вести переписку и с ними", - сказал источник.
Как сообщали Українські Новини, суд разрешил заочное расследование против Онищенко.
Защита Онищенко обжаловала разрешение о заочном расследовании.
Весной 2017 года Генеральная прокуратура направила компетентным органам Испании документы, необходимые для начала процедуры экстрадиции в Украину Инессы Кадыровой, матери Александра Онищенко, подозреваемой в причастности к так называемому "газовому делу".