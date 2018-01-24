САП и НАБУ будут просить Германию выдать Онищенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) намерены обратиться к властям Германии о выдаче (экстрадиции) депутата Верховной Рады Александра Онищенко (внефракционный).



Об этом Українським Новинам сообщил источник в антикоррупционных органах.



По его словам, на данный момент САП и НАБУ ожидают ответа от Испании о возможности экстрадиции Онищенко, но так как Онищенко пребывает в Германии, намерены отправить запрос и соответствующие материалы немецкой стороне.



"Будем вести переписку и с ними", - сказал источник.



Как сообщали Українські Новини, суд разрешил заочное расследование против Онищенко.



Защита Онищенко обжаловала разрешение о заочном расследовании.



Весной 2017 года Генеральная прокуратура направила компетентным органам Испании документы, необходимые для начала процедуры экстрадиции в Украину Инессы Кадыровой, матери Александра Онищенко, подозреваемой в причастности к так называемому "газовому делу".

