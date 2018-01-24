Netflix потерял 39 миллионов долларов из-за разрыва контракта с Кевином Спейси

Отказ от сотрудничества с актером Кевином Спейси, которого подозревают в сексуальных домогательствах, обошелся стриминговому сервису Netflix в 39 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.



По данным собеседников телеканала, убытки связаны с решением ограничить сериал «Карточный домик», шестью сезонами, а также об отказе от показа фильма «Гор», в котором Спейси сыграл главную роль.



Официально Netflix в отчетности за четвертый квартал сообщила о «непредвиденных расходах» в размере 39 миллионов долларов, не став уточнять никаких подробностей.



В целом четвертый квартал, следует из отчетности Netflix, стал лучшим в истории стримингового сервиса. Капитализация компании впервые превысила 100 миллиардов долларов, за квартал Netflix привлек 8,3 миллиона новых подписчиков.



Из-за того, что пришлось переделывать сценарий финального сезона сериала [«Карточный домик»], убирая из него героя Спейси, съемки были отложены на несколько недель.



«Карточный домик» — один из самых популярных телесериалов последних лет, неоднократно получавший премии «Эмми» и «Золотой глобус». Роль Фрэнка Андервуда в этом сериале стала одной из ключевых в карьере Кевина Спейси.

Осенью 2017 года на фоне обвинений Спейси в домогательствах, в том числе к несовершеннолетним юношам, Netflix объявил о том, что шестой сезон сериала, который выйдет в 2018 году, станет последним. Представители сервиса подчеркнули, что решение о закрытии сериала было принято до того, как стало известно об обвинениях в адрес Спейси.



Обвинения в неподобающем поведении были выдвинуты и в адрес некоторых других актеров, с которыми сотрудничал Netflix. Из-за таких обвинений сервис отказался от работы с Луи Си Кеем — одним из самых популярных американских стендап-комиков и с актером Дэнни Мастерсоном.



В ноябре компания Sony потратила несколько миллионов долларов на то, чтобы вырезать и переснять все сцены с участием Кевина Спейси в фильме Ридли Скотта «Все деньги мира».

