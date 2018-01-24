Объяснен вред сожительства с женщиной

Социологи Калифорнийского университета выяснили, что женщины сильнее, чем мужчины, осложняют совместную жизнь. К такому выводу ученые пришли на основе результатов опроса, в котором участвовали респонденты обоих полов. Об этом сообщает издание Daily Mail. Статья специалистов опубликована в журнале American Sociological Review.



В исследовании приняли участие 1100 респондентов, примерно половину из них составляли женщины. Люди рассказали о 12 тысячах родственных и других взаимоотношений, включая совместное проживание с матерями, сестрами и женами. Оказалось, что участники опроса считают, что сожительство с родственниками среди мужчин проще, чем среди женщин, поскольку последние оказываются более эмоциональными и склонны к сильному раздражению.



В целом, 15 процентов взаимоотношений с женщинами-родственниками оказались сложными для их сожителей. В то же время совместное проживание с друзьями было трудным только в семи процентах случаев.

