Украину в ближайшие сутки охватит морозный воздух

В ближайшие сутки 24 января холодный воздух охватит почти всю Украину, погоду большинства областей будет определять гребень северного антициклона, лишь восток и юго-восток останется в зоне влияния атмосферного фронта, сообщает Укргидрометцентр. В восточных регионах, Запорожской и Херсонской областях ночью умеренный, днем небольшой снег, порывы ветра 15-20 м/с, местами метели, на остальной территории без осадков.



На дорогах страны гололедица. Ветер северный с переходом в западных и северных областях на южный, 5-10 м/с.



Температура ночью 12-17° мороза, на Прикарпатье и севере Левобережья местами 18-23°, в восточных областях и на Закарпатье 7-12° мороза; днем 5-10°, в большинстве западных областей и на крайнем юге страны 0-5° мороза.



В Киеве 24 января без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 6-8° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 января самая высокая температура днем была 8,4° в 1899 году, самая низкая ночью -27,1° в 1892 году.



В Украине 25 января без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, на юге и востоке северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура в западных областях ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на остальной территории ночью 11-16° мороза, в восточных, местами центральных областях 17-20° , днем 2-7° мороза, в восточных областях 6-11° мороза.



В Киеве 25 января без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 3-5° мороза.

