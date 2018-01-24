В мире почти 200 миллионов безработных

Без работы находятся 5,6 процента трудоспособного населения Земли, а почти 1,5 миллиарда человек обеспечивают себе работой только нищенское существование. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ), передает УНН.



Согласно результатам исследования, проведенного МОТ, в 2017 году без работы находились 192 миллиона человек, а общий мировой уровень безработицы в том же году составил 5,6 процента от трудоспособного населения Земли.



Сильнее всего безработица ударяет по северной Африке - там незаняты 11,7 процента населения или 8,7 миллиона человек.



В северной, южной и западной частях Европы безработица находится на самом низком уровне с 2008 года - 8,5 процента. По данным МОТ, положительная динамика особенно заметна в пострадавших от экономического кризиса Греции и Испании.



В докладе освещается тот факт, что значительный прогресс, достигнутый в прошлом в сокращении уязвимых групп занятости, существенно приостановился с 2012 года. Это означает, что 1,4 миллиарда жителей Земли обеспечивают себе работой только нищенское существование и, как ожидается, это количество увеличится еще на 35 миллионов человек до 2019 года.



Между тем в связи с благоприятной экономической конъюнктурой в Германии снова выросли показатели занятости. По итогам 2017 года количество работающих выросло на 1,5 процента до 44,3 миллиона человек. Это наиболее высокий показатель роста занятости с 2007 года.

