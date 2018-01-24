За время АТО саперы обезвредили 180 тыс. взрывных устройств

С начала проведения антитеррористической операции саперные подразделения Вооруженных сил Украины проверили более 3 640 га территории Донецкой и Луганской областей и обезвредили более 178 500 взрывоопасных предметов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.



"В течение недели саперы Вооруженных сил Украины проверили 3 га территории на взрывоопасные предметы и обезвредили 837 единиц. Всего с начала проведения антитеррористической операции наши саперные подразделения проверили более 3 640 га территории Донецкой и Луганской областей и обезвредили более 178 500 взрывоопасных предметов", - рассказал он.



Также, по словам представителя МОУ, саперы Вооруженных сил Украины очистили более 1 153 км дорог и маршрутов движения.

