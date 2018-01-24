Зависимый от газировки ирландец показал гнилую улыбку

Ирландцу с зависимостью от газировки пришлось заменить практически все зубы на имплантаты, пишет The Mirror.



Майкл Шеридан (Michael Sheridan), работающий посудомойщиком, был вынужден заменить на протезы 27 зубов, так как они почти полностью сгнили. Десять лет ему приходилось сидеть на диете из мягкой и жидкой еды, потому что даже откусить бутерброд ему было больно. Но мужчина не особо хотел есть и принимал пищу только раз в день, так как ежедневно выпивал шесть-семь литров газировки.



«У меня была зависимость от газировки, бутылка всегда была под рукой. Я знал, что если я пойду к доктору, мне придется бросить мою привычку, а я этого не хотел», — комментирует Шеридан. К тому же он понимал, что не сможет позволить себе замену всех зубов. Проблемы с зубами влияли и на его общение с друзьями и семьей: «Я привык прятать зубы и говорить с как можно меньшим числом людей. Если я куда-то ходил с друзьями, то сидел в уголке, потому что знал, что у меня плохо пахнет изо рта».



Ему помог знакомый зубной врач, который настоял, что Шеридану необходима консультация и операция и согласился провести ее бесплатно.



С момента операции в середине января Шеридан не употреблял газировку и теперь готовится к встрече с психологом и диетологом, которые помогут ему откорректировать диету. Он решил рассказать свою историю прессе и показать неприглядные снимки, чтобы предупредить об опасности шипучих напитков.

