Два грузина и Украина

Ну, вот и пошла вторая сотня лет украинской независимости и жесточайшего отпора изощреннейшим гибридным атакам удмуртских орд российского Путина, как и сказал гарант шумеро-арийской нации, успешно возглавляющий этот процесс. И никакие Мальдивы, как вы понимаете, тому не помеха. Но, как оказалось, и в этом славном деле не обошлось без грузин, некоторые из которых спинным мозгом чуют кто блондинку, а кто и революционную борьбу. Их, таких грузин, много, аки мандаринов в урожайный год и с некоторых пор «Хинкальных» в Киеве...



Но есть как минимум два сына Кавказа, которые в судьбе Украины –просто важнейшие люди. Символы с последствиями, можно сказать. С одного реальная история Украины фактически начиналась еще до провозглашения независимости. А вот на втором она, история Украины, может и закончиться. Вместе со страной, разумеется, закончиться. Если он, конечно, доведет свое дело до конца и поставит под жесточайший, само собой, демократический контроль украинские власти, лишив их даже намека на суверенитет и право самим определять будущее государства и его народа. У них в биографиях много общего, угрожающе много – как бы не сказалось это на Украине. Вот об этом и поговорим, о них же вспомнив вкратце...



Первый – это Ираклий Церетели (1881 – 1959). Выходец из древнейшего грузинского княжеского рода, но пламенный революционер, до скрежета зубовного любившеий свой многонациональный, но крайне нуждающийся народ Российской империи. Ираклия за соответствующую деятельность в 1901 году в 20 лет от роду даже поперли из Московского университета, где он, как у них водилось, изучал юриспруденцию, и на два года сослали в Сибирь, закончившуюся для него туберкулезом.



А начинал он свою деятельность с будущими истыми большевиками Владимиром Лениным и даже, не побоюсь этого слова, Иосифом Сталиным, но после раскола российских рабочих социал-демократов стал яростным меньшевиком. Поскольку властям империи было на это наплевать, то после ссылки в 1903 году сдрыснул в Берлин, где тоже поступил в университет. Нет-нет, не пошел, как укр из Шумерии или сын Кавказских гор ныне, драить ватерклозеты или сдавать почки ради кавы с круассаном и безвиза, а продолжил изучать уже немецкое право. Ну, как вы понимаете, сатрапия же и тирания были в России, гнобили нацменьшинства по-страшному, вынуждали даже учиться за кордоном...



В 1905 году вернулся, принял участие в первой русской революции и даже в 1907 году стал депутатом Второй Государственной думы, за что и получил 6 лет ссылки во все ту же Сибирь на полный имперский пансион. Тяжко ему было страшно. Не то что крестьянину в поле, шахтеру в шахте или рабочему на заводе с 12-часовым рабочим днем. Но он не сдавался, боролся. И когда грянула Февральская революция 1917 года, вернулся в Петроград, скорефанился с другими видными меньшевиками, познакомился с Львом Троцким и вошел в Петроградский совет рабочих, солдатских и прочих депутатов, который был тогда реальной параллельной властью в столице империи. А потом жестко чмурил Ленина за его курс на вооруженное восстание и во Временном правительстве стал министром внутренних дел и даже какое-то время одновременно министром почт и телеграфа.



В качестве последнего судьба и свела его с Украиной. Вместе с выходцем из Украины (тогда Малороссии) Михаилом Терещенко, министром иностранных дел того же правительства он был отправлен в Киев, где уже тогда зашевелилась Украинская Центральная рада, потребовавшая для шумеров, укров и даже ариев автономии в составе Российской республики. Именно Терещенко и Церетели (или Церетели и Терещенко) и договорились с самостийныками о том, что под частичную юрисдикцию и управление Центральной рады переходят 5, потом 6, потом 9 российских юго-западных губерний, кои после и нарекли гордо так, как сейчас.



Это вызвало кризис во Временном правительстве, после которого наш Ираклий в состав кабинета не попал. Зато избрался членом Учредительного собрания, которое должно было определить судьбу всей бывшей империи. Но помешали большевики-ленинцы, которые совершили свой Октябрьский госпереворот, переродившийся после в настоящую, социалистическую, а не, как сказали бы сегодня, фейковую революцию, и разогнали Учредиловку. Сделал это, если кто забыл, 23-летний Анатолий Железняков (матрос Железняк), который был не силен в географии, новорожденную Украину знал плохо, шел на Одессу, а вышел к Херсону, за что казаки генерала Шкуро его и убили близ Пятихаток Екатеринославской губернии. Ныне Днепропетровской области, оплоте украинской «жидобандеровщины», где обещали платить по 10 «штук» денег за голову москаля, оккупанта и агрессора. Вот так вот все закрутилось и переплелось...



Но Ираклия нашего под шумок, разумеется, из Петрограда поперли. Или он сам уехал и наконец-то занялся своей Грузией. Создал там Демократическую Республику и руководил как новой страной, так и ее правящей партией. Тоже не очень умело и успешно. В 1921 году большевики их всех скопом поперли, и Ираклий оказался в эмиграции, где кувыркался еще долго, оплевывая свою бывшую Родину, пока не отдал Богу душу в Нью-Йорке (а где же еще?). Закопали же его, однако, под Парижем, на грузинском кладбище в городке Левиль-Сюр-Орж. Причем отдельно от такого же русского кладбища в Сен-Женевьев-де-Буа. Последнее «фе» так сказать, «колонизаторам»...







Веселый, если судить по фото, местами был человек этот Ираклий. Но для Украины сделал немало – дал ей ее же территорию...



Второй грузин – это Михаил (Михэил, Михо) Саакашвили, 1967 года рождения, дважды экс-президент Грузии в 2004-2007 и 2008-2013 годах, экс-губернатор Одесской области в Украине, лидер двух партий – Единого национального движения в Грузии и Руха новых сил в Украине. Тоже с детства коммунистический мальчик-мажор, ставший, однако, революционером. Ленина и Сталина он не застал по известным причинам, но происходит из семей, которые за ленинизм-сталинизм могли любого на немецкие кресты порвать. И рвали. Оба деда будущего маленького Михо работали в грузинском НКВД. Причем под началом лично Лаврентия Берия, что само по себе, как вы понимаете, не в носу ковыряться и не мелочь по карманам тырить.



Сам Михо, несмотря на врожденную тягу к демократии европейского и особенно американского образца, тоже запечатлен на полотне грузинского ленинизма: в старших классах был замсекретаря комитета комсомола тбилисской школы №51, где учился и параллельно увлекался плаванием, музыкой, баскетболом, изучая, как нарванный, английский и французский языки.



Короче, разносторонний был пацан, поэтому его, видимо, и завлекло в революцию. Благо дело – к тому времени, как Михо подрос и возмужал, быть революционером было уже не страшно, зато открывались безграничные грантовые возможности, дававшие бабло за развал Родины. После окончания школы Михо и попал в Украину – поступил на факультет международного права Института международных же отношений Киевского нацуниверситета имени Шевченко, который и закончил с отличием только в 1992 году. Лишние годы забрали, как он сам говорит теперь, распространение антисоветской диссидентской литературы, а также срочная служба – вот тут не надо смеяться! – в пограничных войсках КГБ (1989-1990).



И с тех пор где только не учился, где только не работал и кем только не был будущийпламенный грузинский революционер, набираясь необходимого революционного же опыта! Международный институт прав человека в Страсбурге, Колумбийский университет, Университет Майями и Университет Джорджа Вашингтона в США, Академия европейского права во Флоренции, Гаагская академия международного права, Норвежский институт права в Осло, юридическая фирма «Patterson Belknap Webb & Tyler» в Нью-Йорке. Короче, в грузинскую политику Михо пришел уже прожженным и законченным грантоедом-наемником, готовым за грант выполнить любую волю руки дающей. Она, «рука», и приказала – совершить в 2003 году «революцию роз» и впредь строить в Грузии витринную демократию, всем соседям на загляденье и в пример.



Михо с друзьями и соратниками типа Зураба Жвания и Нино Бурджанадзе на троих это и сделали. А сам Михо водрузился в президентское кресло и за считанные месяцы, как коварный восточный сатрапище, изничтожил ближайших соратников. Жвания отравили, Бурджанадзе убрали с политарены, сделав «пророссийской», а Саакашвили занялся реформами, избиением несогласных, девочками и прочими неотложными делами нищей страны.



Долго занимался, надо сказать, любимым делом. И не без успеха, который Родина оценила по минимуму. Как рассказывает сегодня начальник департамента Главпрокуратуры Грузии Ираклий Чилингарашвили, на Михо дома заведено одновременно четыре дела, за которые ему грозит до 11 лет тюрьмы. За избиение экс-парламентария Валерия Гелашвили, за издевательства в тюрьме над несогласными и пытки оппозиционеров, за несанкционированный разгон демонстраций с применением спецтехники и за расходование средств государственных фондов на личные цели (массажи, уколы ботокса, пребывание в дорогих отелях и т. д.). «В приоритете – дела по пыткам», – как-то недобро подчеркнул Чилингарашвили. А значит, если Михо окажется в грузинской тюрьме, то, как я неоднократно и предполагал, ножка от табуретки или веник в его заднице побывают. Так сказать, «с ответным визитом», ибо грузины – народ мстительный. Особенно за личные оскорбления, а их именно так при Саакашвили в Грузии и пытали...



Но при этом же Саакашвили, увы, неразрывно связан и с Украиной. В 2004-2005 годах он от имени «международной демократической общественности» активно навязывал Украине «оранжевую революцию» и своего безумного кума Виктора Ющенко, который в первый раз и опустил страну ниже плинтуса и заложил основы ее нынешнего развала. Второй раз Михо уже после того, как его выгнали из Грузии, «долучывся» (присоединился) до «революции гидносты» в 2014 году. И через какое-то время после переворота по совету внешних кураторов стал коренным украинцем и занял место одесского губернатора, вглядываясь жадным взором в кресло премьера.



Но что-то там у них, у революционеров, не срослось, и теперь Михо – предводитель «Михомайдана» и нарушитель госграницы, который водит «народные марши за импичмент президента-барыги» под лозунгом «Козлы пришли вас выносить». Генпрокуратура оценила это должным образом: ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28 ), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).







«Светит» Михо за это в Украине «десяточка» на нарах. Меньше, чем в родной Грузии, но тоже ничего. Жаль только, кураторы не дают украинским властям его посадить. Ибо Михо не выполнил главную задачу – не заставил эти власти в Киеве «разоружиться перед партией». То есть вместе с антикоррупционным судом завершить создание антикоррупционной вертикали и поставить украинскую полит- и бизнес-элиту (если, конечно, не противно так выражаться об этих людях) в полную зависимость от тех, кто платит деньги и приказывает. А когда это произойдет, то и о суверенитете украинской власти, о ее самостоятельности придется забыть. А зависимая власть, значит, и страна не независимая. Это диалектика и логика, братцы. Вот потому-то в Украине и сопротивляются созданию антикоррупционного суда, а Запад коллективно давит и требует это сделать. А наконечником этого самого Запада выступает опять грузин, за толику малую подбивающий туземных шумеров и ариев на «марши за импичмент». Не за работу и зарплату для себя, не за бесплатную и качественную медицину для всех, вообще не за качество жизни для детей и стариков, а именно за контроль Запада над властью ходят эти тупые «марши». А за ними просматривается и конец Украины. В самом плохом смысле этого слова...



…Зачем я все это рассказал? А не знаю. Но мне кажется, что если украинцы сами не захотят строить для себя нормальную страну, то никакие грузины не помогут. Не говоря уже о прочих заезжих и приезжих гастролерах. Свои и чужие грантоеды ее, Украину, добьют. Ее им не жалко – они не там зарплату и гранты получают. А кто платит, тот и танцует эту шушеру. Вот где-то так...



