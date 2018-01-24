Ситуация с корью в Украине остается напряженной – ЦОЗ

Ситуация с заболеваемостью корью в Украине остается напряженной, с начала года по состоянию на 22 января корью заболело 2 084 человека, 1 375 из них – дети, сообщил победитель конкурса на должность генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины Владимир Курпита в ходе брифинга во вторник. За отчетный период зарегистрировано три летальных случая связанных с корью – все в Одесской области.



Самый высокий уровень заболеваемостью, по-прежнему, сохраняется в Ивано-Франковской области, Черновицкой, Закарпатской и Одесской областях. Случаи заболеваемости не зарегистрированы в Черниговской и Сумской областях.



Кроме того, он также отметил, что по обновленной информации Минздрава за 2017 год, в соответствии с календарем, вакциной КПК было привито около 93% детей до одного года и 97% детей в возрасте шести лет.



"В то же время уровень вакцинации детей других возрастных групп в предыдущие периоды был ниже. Именно низкий уровень вакцинации детей других возрастных категорий стал основной причиной вспышки кори в Украине", – сказал он.



В.Курпита также акцентировал внимание на том, что в настоящее время министерство работает над перераспределением вакцин между регионами с целью обеспечения областей, в которых они отсутствуют.



"В связи со вспышкой кори на протяжении декабря-января наблюдается бум вакцинации. В связи с этим вакцины используются значительно быстрее, чем было запланировано регионами", – отметил В.Курпита.



Ранее Министерство здравоохранения Украины заявило о том, что предпринимает меры для поставки дополнительных вакцин от кори раньше апреля, в котором планируется завести в страну окло 1 млн доз вакцин, закупленных ЮНИСЕФ.

