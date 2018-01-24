Китай установил на дне Тихого океана "прослушку" для американских подлодок

Китайские ученые установили на дне в западной части Тихого океана высокочувствительные сенсорные устройства, которые, помимо всего прочего, могут собирать информацию об американских подводных лодках. Об этом во вторник сообщает гонконгская газета The South China Morning Post.



Гидроакустические датчики были установлены в двух стратегически важных зонах - на дне Марианской впадины (самое глубокое место в океане) и в районе островов Яп (Микронезия). Это всего лишь в нескольких сотнях километров от острова Гуам, где действует крупнейшая тихоокеанская военно-морская база США.



Как утверждают ученые из Китайской академии наук, подобные детекторы предназначены для различных исследований - изучения землетрясений, особенностей тайфунов, наблюдений за миграцией китов. Однако, как заявил один из военных аналитиков КНР на условиях анонимности, подобное оборудование способно "шпионить" за подводными лодками и ловить их сигналы.



Такая практика не является чем-то новым и широко применяется ведущими морскими державами, заметил вице-президент Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймс Льюис. "Все крупные державы прибегают к использованию сенсоров на дне океана в качестве средств слежения за подлодками", - пояснил он.



Как отмечает газета, подводные "жучки" соединены длинным кабелем с небольшим буем на поверхности океана, который оснащен средствами связи со спутником и может длительное время работать от батареи при очень низком энергопотреблении. "Слышимость" этих датчиков, как утверждается, в итоге может превышать 1 тыс. км.

